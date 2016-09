Raskmeldt Clinton: Syrisk våbenhvile afhænger af Putin

Den netop raskmeldte Clinton mødte pressen efter et valgmøde i North Carolina torsdag. Her rettede hun hurtigt pilen mod Moskva.

Demokraternes præsidentkandidat i USA, Hillary Clinton, mener, at det er op til Rusland at sørge for, at våbenhvilen i Syrien bliver overholdt.

- Om det (våbenhvilen, red.) her lykkes, er i virkeligheden op til russerne, siger Hillary Clinton til den fremmødte presse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det afhænger af, hvorvidt Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.) beslutter sig for, at det er på tide, at russerne gør, hvad de kan for at bringe denne konflikt ind i en fase, hvor vi kan begynde en politisk diskussion.

Våbenhvilen er aftalt mellem USA og Rusland. Den trådte i kraft mandag aften og blev onsdag forlænget med yderligere 48 timer.

Beslutningen blev blandt andet truffet, så mere nødhjælp kan bringes ind i landet.

Det russiske forsvarsministerium hævdede torsdag aften, at våbenhvilen var blevet overtrådt 45 gange i løbet af det seneste døgn.

Ifølge de russiske myndigheder er russiske og syriske regeringsstyrker stoppet med at bombe de områder, som oppositionen kontrollerer.

Men de USA-støttede oprørsgrupper overholder ifølge russerne ikke våbenhvilen.

Torsdag aften var meldingen fra det amerikanske udenrigsministerium, at våbenhvilen i det store og hele stadig holder.

Torsdag var samtidig Hillary Clintons første dag tilbage på valgturnéen, efter at hun har været sygemeldt med lungebetændelse.

- Det er fantastisk at være tilbage i valgkampen. Med to måneder til valgdagen er det sidste, jeg har lyst til, at sidde derhjemme, sagde hun i sin tale til studerende på University of North Carolina.

- Kampen er i gang, lød det fra Clinton.