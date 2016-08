Rapport udpeger Danmark blandt globaliseringens vindere

Afsættet for Globaliseringsrapporten 2016 er, at stærkere økonomiske, politiske og sociale bånd mellem lande fører til økonomisk vækst.

Stiftelsens forskere har set på en række faktorer. Rapportens centrale indeks er et mål for årlig vækst i bruttonationalproduktet per indbygger, og her er Danmark placeret på en fjerdeplads.

Japan står noteret for 1470 euro per år, Schweiz for 1360 euro, Finland for 1340, mens Danmark har oplevet en vækst på 1210 euro per indbygger årligt siden 1990.

Tyskland følger på en sjetteplads. USA ligger nummer 23, med blot en tredjedel af den gevinst Danmark har oplevet. Helt i bund af de 42 lande er Indien. Her er gevinsten 20 euro årligt per indbygger.

Rusland og Kina er henholdsvis tredjesidst og næstsidst med 120 og 70 euro. Brasilien er nummer 39. Dermed ligger altså de fire store Brik-lande, som tidligere var karakteriseret ved markant vækst, helt i bund.

De tyske forskere har også set på andre faktorer. Blandt andet har man et globaliseringsindeks.

Her er tendensen, at de små lande ligger højt, da de er bedre forbundet til andre lande. Det skyldes ifølge rapporten, at deres nationale markeder er små, og de har mere samhandel uden for landets grænser.

Større lande som USA og Kina ligger forholdsvist lavere, da de i højere grad beror på egne markeder.

Den klart største vækst i dette indeks ses i de østeuropæiske lande, som kom med i EU fra 2004.