Rapport: Polsk chauffør blev skudt timer før Berlin-angreb

Først ved 20-tiden kørte lastbilen ind i menneskemængden på julemarkedet.

Bild skriver videre, at det er muligt, at Lukasz Urban blev såret, men stadig var i live under angrebet.

Det rapporterer det tyske nyhedsbureau dpa.

Tidligere har kilder fra tysk politi antydet, at den 37-årige Lukasz Urban kan have været i live, da den formodede gerningsmand, tuneseren Anis Amri, kørte den kaprede lastbil ind i julemarkedet og dræbte 12 mennesker og kvæstede omkring 50.

En retsmedicinsk undersøgelse har ifølge Bild tidligere vist, at Lukasz Urban blev knivstukket, mens han endnu var i live.

Derfor har det været antydet, at han blev dræbt af skud, da han forgæves forsøgte at tilkæmpe sig kontrollen over sin lastbil og forhindre, at den blev styret ind i julemarkedet.

Flere end 36.000 mennesker har ifølge dpa skrevet under på en opfordring om at hædre Lukasz Urban med Tysklands højeste ære, "Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland".

Ordenen svarer til at være ridder af Dannebrog herhjemme.

Samtidig er en indsamling til familien for den polske chauffør, der efterlader sig en kone og en teenagesøn, nået op på mere end 1,2 millioner kroner.

Det svarer til 20 gange mere end den gennemsnitlige årsløn i Polen.

Indsamlingen, der kendes som crowdfunding, blev startet dagen efter angrebet af en britisk lastbilchauffør, Dave Duncan.

Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin, Anis Amri, blev fredag skudt og dræbt, da han blev antastet af en politipatrulje i Milano i det nordlige Italien.