Rapport: Familiesammenføringer er for dyre og for langsomme

Det fremgår af en ny rapport fra Europarådet. Den sigter mod at få de 47 medlemslande til at få en mere human tilgang til familiesammenføringer.

Danmark er et af de europæiske lande, der gør det sværere for flygtninge at blive ført sammen med deres familier.

I rapporten kan man blandt andet læse om Danmarks lange sagsbehandlingstider, samt at Danmark har sat økonomiske barrierer op for familiesammenføringer.

- De danske myndigheder plejede at finansiere transporten af familiemedlemmer, der skulle genforenes med flygtninge, som bor i Danmark.

- Men den finansiering blev imidlertid afskaffet som en del af en række nylige restriktive foranstaltninger, står der blandt andet i rapporten.

Her henvises der til en tidligere stramning for familiesammenføring. Den blev vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne i januar 2016.

Også 28-års-reglen, der senere er blevet til 26-års-reglen, nævnes i rapporten. Her bemærkes det, at Danmark tabte en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2016 vedrørende reglen.

I rapporten kritiseres de europæiske lande desuden over en bred kam for, at de sætter alt for mange barrierer op for familiesammenføringer.

Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Nils Muiznieks, kalder restriktionerne uretfærdige og ulovlige. Han siger ved offentliggørelsen af rapporten, at de må ændres:

- Retten til familiesammenføring er en fundamental del af retten til et familieliv, hvilket er beskyttet under de internationale menneskerettigheder.

- Denne rettighed er særlig vigtig for flygtninge i Europa. På grund af farerne i deres hjemmelande er den eneste måde, de kan få et familieliv på, at tage deres familier til Europa.

Kommissæren er kommet med 36 anbefalinger til Europarådets medlemslande, så de lever op til retten om familiesammenføring.

Anbefalingerne handler især om, at de skal sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling. Samt at økonomiske barrierer ophæves.

Europarådet er den institution, der vogter over overholdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Samtlige 28 EU-lande, men også Tyrkiet og Rusland, er blandt de 47 medlemmer.