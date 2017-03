Rapport: Europæiske lande svigter krænkede flygtningebørn

Der er kun sparsom hjælp at hente for flygtningebørn, der er blevet krænket seksuelt i Europa.

Blandt andet mener man, at mange børn bliver ofre for prostitution og seksuelle overgreb. Men hvor stort problemet er, ved ingen.

De europæiske lande formår nemlig kun i meget begrænset omfang at identificere ofrene for de forbrydelser, som med sikkerhed finder sted.

Det konkluderer Europarådet torsdag i en rapport, der kortlægger fænomenet i 41 lande.

- Mørketal af seksuelt misbrug og udnyttelse af flygtningebørn er en stor udfordring, siger Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

Ifølge rapporten har kun et fåtal af de undersøgte lande kunnet sætte tal på antallet af ofre. Andre hævder, at problemet slet ikke eksisterer, eller at de ikke ligger inde med den slags opgørelser.

Den utilfredsstillende situation skal ifølge Europarådet tilskrives både manglende kapacitet hos myndigheder og børnenes modvilje til at fortælle.

- Vi er godt klar over det pres, som flygtningekrisen har sat medlemslande under, siger generalsekretær Thorbjørn Jagland.

- Men vi opfordrer regeringerne til at arbejde sammen med ngo'er, til at oprette en effektiv dataindsamling og til at etablere børnevenlig rådgivning, som vil føre til bedre rapportering af forbrydelser.