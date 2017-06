Ramadan-middag spreder madforgiftning i flygtningelejr

To personer - en kvinde og et barn - er døde som følge af udbruddet, og flere end 300 mennesker er indlagt på hospitalet, oplyser nødhjælpsgrupper og embedsfolk. Derudover er flere hundrede andre blevet syge.

Et stort udbrud af madforgiftning har ramt en lejr med tusindvis af personer på flugt fra de voldsomme kampe i den irakiske by Mosul.

Den dårlige mad skulle være blevet indtaget mandag aften i forbindelse med et såkaldt iftar-måltid. Måltidet bryder dagens faste efter solnedgang under ramadanen.

Mange af lejrens beboere begyndte af kaste op, og nogle besvimede, da de havde spist ris, kylling, yoghurt og suppe, fortæller den irakiske politiker Zahed Khatoun. Han er medlem af det irakiske parlaments udvalg for internt fordrevne.

Det er FN's flygtningeagentur, UNHCR, der driver lejren i al-Khazer øst for Mosul i samarbejde med de irakiske myndigheder.

- Det er tragisk, at dette er sket for personer, som i forvejen har gennemlevet så mange ting, siger UNHCR-talsmand Andrej Mahecic.

Den Internationale Organisation for Migration (IOM) siger, at en nødhjælpsgruppe fra Qatar skulle have betalt en lokal restaurant for at sørge for mandagens aftenmåltid i lejren. Det kan ingen andre dog foreløbig bekræfte.

- Jeg kender ikke restaurantens navn, men det er, hvad vores mand på stedet oplyser til os, siger IOM-talsmand Joel Millman.

- Vi har fået at vide, at 312 personer er blevet indlagt. Et barn og en voksen kvinde skulle være døde, lyder det videre.

Mange af lejrens 6300 beboere er flygtet fra kampe i og ved Mosul. Her forsøger irakiske sikkerhedsstyrker i samarbejde med en international koalition at nedkæmpe den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS).

IS har haft kontrollen i Mosul siden 2014, men er efterhånden kun til stede i mindre lommer i byens vestlige del.