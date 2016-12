Radiovært: George Michael var en kunstner i Elvis-klassen

En gudbenådet sanger og syleskarp popsnedker er det, man skal huske George Michael for, mener Henrik Milling.

Det mener radioværten Henrik Milling, der har fulgt den nu afdøde sangers karriere. George Michael døde søndag i Oxfordshire, der ligger nordvest for London.

George Michael er en sanger, der især vil blive husket for sin evne til at synge og producere sange, der kunne sprænge sig vej ud gennem højttalerne.

- George M ichael var en kunstner i Elvis-klassen, siger Henrik Milling.

Han mener, man skal huske sangeren for hans stemme men også som producer, hvor han havde en syleskarp evne til at vurdere, hvad der fik en sang til at hitte.

- George Michael snedkererer de her popsange, som er fire minutter og har et satans catchy riff, og det har han styr på i en grad, der er helt exceptionel.

- Nogle vil sige, at hans store kunst er numre som Jesus as a Child, som er enormt inderlige. Det giver jeg dem også ret i, men det er det andet, han vil blive husket for, siger Henrik Milling.

George Michaels karriere slog flere sving undervejs. Fra hans tid i popgruppen Wham til en solokarriere, der gik op og ned.

- Han gik solo og prøvede at komme til at blive den næste Michael Jackson, med albummet "Faith". Men han finder ud af, at det er en musikalsk og personlig blindgyde, fordi han er homoseksuel.

- Det kunne pladeselskabet ikke støtte, og i virkeligheden går det også op for ham, at den drøm er en håbløs drøm og en kunstnerisk ikke-spændende drøm, siger Henrik Milling.

George Michael bryder med pladeselskabet Sony og skifter image. En tid som Henrik Milling mener, er der, hvor sangeren kunstnerisk var allermest interessant.

- Så kunne han skrive om usikkerhed, sit kærlighedsliv og noget om branchen, som han virkelig har elsket at skrive sange om. Bare lyt til sådan et nummer som "Star People", siger han.

I hans senere år har der dog været mere stille om den britiske sanger. En stilhed som kan hænge sammen med en mørkere side af hans liv.

- Han har helt tilbage til de unge dage benyttet sig af pot og rigeligt af det. Men det er som om, at inden for de sidste seks-syv år, der stak det fuldstændig af.

- Jeg tror, at han har følt, at han har leveret varen, siger Henrik Milling.

George Michael blev 53 år. Sangerens manager, Michael Lippman, siger til nyhedsbureauet AP, at dødsfaldet formentlig skyldes hjerteproblemer.