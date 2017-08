Radiostationer på øen Guam afspillede alarmer ved fejl

Derfor udløste det stor frygt, da to radiokanaler på øen ifølge nyhedsbureauet AFP klokken halv et natten til tirsdag lokal tid ved en fejl udløste det nødberedskab, der sender alarm om fare ud via deres kanaler.

Udsendelsen af alarmer fik ifølge AFP flere til at ringe til politiet.

- Den uautoriserede udsendelse var ikke forbundet til nogen nødsituation, trussel eller advarsel, skriver sikkerhedsmyndigheden Homeland Security ifølge AFP i en kommentar.

Der bliver nu arbejdet på at finde ud af, hvordan fejlen kunne ske, og hvordan den kan undgås i fremtiden, siger Homeland Security yderligere ifølge nyhedsbureauet.

Guam er en lille ø i det vestlige Stillehav. Øen er kontrolleret af USA, der har en massiv militær tilstedeværelse på den, da den agerer både luftbase og havn for militæret.

Øens placering gør, at den er af afgørende strategisk vigtighed for USA's evne til at vise sin militære magt i Asien.

Under den heftige eskalering af retorikken mellem USA og Nordkorea den sidste uge meldte Nordkorea ud, at man har lagt specifikke planer for at lave missiltest mod øens farvand.

Det har skabt stor uro blandt øens omkring 160.000 beboere, der frygter at bliver ramt af atomvåben.

- Jeg er lidt i panik. Kommer det virkeligt til at ske? Hvis det bare er mig, det rammer, så gør det ikke så meget, men jeg skal passe på min søn. Jeg har lyst til at flytte væk fra øen, sagde Cecil Chugrad, der kører bus på øen, til nyhedsbureauet AP tidligere på ugen.