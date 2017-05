Radio spreder rygte om Macrons nye premierminister

Det skulle være den ukendte borgerlige parlamentariker Edouard Philippe, hed det.

Men det blev øjeblikkeligt afvist af Juppé.

- Der er helt indlysende ikke nogen Juppe/Macron-aftale, skriver Juppe på Twitter.

Juppe er tidligere premierminister og blev tidligere spået en stor mulighed for at blive valgt til præsident i 2017. Men han valgte at trække sig til fordel for den konservative François Fillon, som blev slået ud allerede i første runde af præsidentvalget.

Men franske medier kan fortælle, at Macron sender følere ud til politikere hos de højreorienterede Republikanere og hos Socialistpartiet.

Den tidligere økonomiminister i præsident Francois Hollandes regering har overtalt 24 afhoppede socialister til at stille op for sit parti En Marche ved næste måneds parlamentsvalg.

Fredag skal han have forsøgt at overtale en gruppe borgerlige politikere til at gøre det samme.