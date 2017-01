Gambias ekspræsident Yahya Jammeh vinker til sine tilhængere, der lørdag aften var mødt op i lufthavnen for at tage afsked med ham. Nu siger den nye præsidents rådgiver, at Jammeh tog mange millioner med sig fra statskassen, da han drog i eksil.

Rådgiver: Jammeh tømte Gambias statskasse inden sin flugt

Ifølge rådgiveren, Mai Fatty, har embedsmænd i den nye koalition opdaget, at Jammeh har stjålet et beløb svarende til mindst 500 millioner dollar (3,5 milliarder kroner) fra landets centralbank.

Alene i løbet af de sidste uger ved magten skal Jammeh have stjålet flere millioner dollar, hævder rådgiveren.

Sent lørdag aften satte Jammeh sig ind i et fly med kursen mod Ækvatorialguinea, hvor han og hans familie skal leve i eksil.

Den tidligere leder opstillede selv en række betingelser for sin afgang, heriblandt garantier for, at han ikke vil blive retsforfulgt. Det er dog uklart, om de er blevet imødekommet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Mange gambiere er vrede over, at Jammeh i det hele taget fik lov at forlade landet, siger Mai Fatty. Han tilføjer, at koalitionen er chokeret over, at flyet fik lov at lette med Jammeh og hans "udbytte" om bord.

Gambias nye præsident har sagt, at han vil nedsætte et udvalg, der skal undersøge Jammehs formodede lovovertrædelser.