Qatar-strid eksploderer i hackerangreb med ayatollah-fotos

I stedet for det vanlige indhold viser de fotos af Ali Khamenei og Ruhollah Khomeini - henholdsvis nuværende og tidligere ayatollah og leder af Iran.

Desuden har bagmændene skrevet beskeder på farsi, som er sproget, der tales i Iran.

Samtidig meddeler stats-tv i Qatar, at kanalen midlertidigt har lukket sin hjemmeside af sikkerhedsgrunde. Det er sket efter hackerangreb.

Tidligere torsdag har al-Jazeera, som også har hovedkvarter i Qatar, meddelt, at mediet har været udsat for flere hackerangreb. Angrebene beskrives som "systematiske og vedvarende".

Ingen af disse angreb har tilsyneladende lagt al-Jazeeras hjemmesider eller udsendelser fra Doha ned.

Saudi-Arabien, Bahrain og en række andre lande beskylder Qatar for at støtte terrorisme. Qatar afviser.

Qatar beskyldes for at have betalt en løsesum på op mod en milliard dollar for at få løsladt 26 personer - heraf personer fra Qatars kongefamilie - i Irak.