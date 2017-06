Qatar får kniven på struben med 13 arabiske krav

Formålet er formentlig, at det velhavende Qatar skal opgive de sidste 20 års aktivistiske udenrigspolitik.

- Kravene er så aggressive, at det lige nu er tæt på umuligt at se en løsning på konflikten, siger Olivier Jakob, der er strategimedarbejder i olieselskabet Petromatrix.

Qatar har ikke kommenteret de 13 krav. De er udleveret med Kuwait som mellemmand.

Men udenrigsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagde mandag, at Qatar ikke vil forhandle med de fire lande, før de økonomiske og diplomatiske forbindelser og transporten med omverdenen er genoprettet.

I en kommentar siger al-Jazeera, at kravet om at lukke tv-kanalen er et angreb på pressefriheden.

- Vi på kanalen mener, at enhver opfordring til at lukke al-Jazeera ikke er andet end et forsøg på at sætte en stopper for ytringsfriheden i regionen og at undertrykke folks ret til at få oplysninger, lyder det.

Al-Jazeera, der har sendt i lidt over 20 år, var med til at revolutionere tv-markedet i den arabiske verden.

De fire boykotlande beskylder Qatar for at finansiere terrorisme, at anstifte til uro i Mellemøsten og at være for tæt på Saudi-Arabiens ærkefjende, Iran.

USA har baser i Qatar, som bruges til at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien og Irak. Udenrigsminister Rex Tillerson har tidligere opfordret boykotlandene til at stille "rimelige og gennemførlige" krav.

Qatar har fået at vide, at det har 10 dage til at at opfylde kravene.

Den snart tre uger lange boykot har bremset importen af fødevarer og materialer. Qatar står over for en kæmpe opgave i 2022, hvor landet er vært for VM i fodbold.

Hvis boykotten varer længe, kan VM-værtskabet være i fare.