Qatar får forlænget frist til at bøje sig for krav

Qatar får yderligere 48 timer til at opfylde de krav, som Saudi-Arabien sammen med tre allierede i regionen har stillet for at ophæve deres boykot og blokade af det lille land.

Forlængelsen sker på opfordring fra emiren i Kuwait, der forsøger at mægle i striden mellem landene.

Det fremgår ikke, om Qatar har afvist det ultimatum, som Saudi-Arabien sammen med Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain har stillet.

Landene har afbrudt de diplomatiske forbindelser til Qatar og forbudt rejser til og fra landet. De beskylder Qatar for at yde støtte til terrorister i regionen og for forsøg på at etablere et tættere forhold til styret i Iran - Saudi-Arabiens ærkefjende i området.

For godt en uge siden stillede de fire lande et ultimatum bestående af 13 krav til Qatars regering.

Blandt dem er, at Qatar skal lukke tv-stationen Al Jazeera, afbryde forbindelserne til Iran og lukke en tyrkisk base i landet og betale erstatninger.

Kravene er udleveret med Kuwait som mellemmand.

Qatar anser ikke kravene for at være realistiske at indfri. Udenrigsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagde dog lørdag, at Qatar er parat til at gå i dialog.

- Listen af krav vil blive afvist, ikke accepteret. Vi er villige til at gå i dialog, men det skal ske under ordentlige forhold, sagde han til journalister i Rom ifølge Reuters.