De to ansatte fra PwC ses her posere på den røde løber til showet i søndags.

PwC-ansatte udelukkes fra Oscar efter kuvertkiks

De to ansatte, der stod for uddelingen af priser til oscarshowet, får ikke lov til at uddele kuverter igen.

Det historiske kiks ved uddelingen af dette års oscarstatuetter får nu konsekvenser for de to ansatte fra revisionsfirmaet PwC, der stod for uddelingen af kuverter søndag.

En talskvinde for Academy of Motion Picture Arts and Sciences siger ifølge New York Times, at de to ansatte ikke får lov at arbejde for akademiet, efter den ene af de to overrakte en forkert kuvert ved uddelingen.