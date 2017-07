Putin vil have Qatar og golfstater til at tale sammen

Det mener i hvert fald den russiske præsident, Vladimir Putin. Han har talt i telefon med to af stridens parter.

En række golfstater og Qatar står midt i en tilspidset konflikt, og den kan kun løses ved at gå diplomatiets vej.

Over telefonen har Putin givet sit besyv til ledere fra både Qatar og Bahrain, skriver nyhedsbureauerne Tass og Reuters.

Ifølge Kreml skete samtalerne på initiativ fra Qatar og Bahrain. Det er ikke oplyst, hvornår statsledernes præcist har talt sammen.

- Vladimir Putin understregede vigtigheden af en politisk, diplomatisk indsats for at løse uenigheden og normalisere den svære situation, lyder det i en udtalelse fra Kreml om Putins samtale med Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Bahrains konge, Hamad bin Isa al-Khalifa, har også drøftet sagen med Putin. I den forbindelse opfordrede den russiske præsident til direkte dialog mellem konfliktens parter.

Det er Bahrain, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten, der har valgt at boykotte Qatar.

De beskylder Qatar for at finansiere terrorisme, skabe uro i Mellemøsten og være for tæt på Saudi-Arabiens ærkefjende, Iran.

For godt en uge siden stillede de fire lande et ultimatum bestående af 13 krav til Qatars regering.

Blandt dem er, at Qatar skal lukke tv-stationen al-Jazeera, afbryde forbindelserne til Iran, lukke en tyrkisk base i landet og betale erstatninger.

Kravene er udleveret med Kuwait som mellemmand. Qatar anser ikke kravene for at være realistiske at indfri.

Qatars udenrigsminister, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, siger lørdag, at Qatar er part til at gå i dialog.

- Listen af krav vil blive afvist, ikke accepteret. Vi er villige til at gå i dialog, men det skal ske under ordentlige forhold, siger han til journalister i Rom ifølge Reuters.