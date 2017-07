Putin udviser 755 amerikanske diplomater

Putin siger, at USA vil kunne mærke dette seneste skridt fra russisk side.

- Det er ret smertefuldt set ud fra, om den diplomatiske mission kan operere, siger den russiske præsident i et interview med den statslige tv-station VGTRK.

- Ud af mere end tusind ansatte, diplomater og teknisk personale, der har været eller stadig arbejder i Rusland, bliver 755 nødt til at stoppe deres arbejde i Rusland, meddeler han.

- Det er smertefuldt, gentager Putin ifølge Tass i tv-interviewet.

Han tilføjer, at Rusland kan vælge at tage yderligere skridt mod USA, men vil undlade at gøre det "for ikke at skade de internationale relationer".

USA's nye sanktioner mod Rusland blev vedtaget med stort flertal i den amerikanske kongres tidligere på ugen.

Russiske myndigheder var hurtigt ude og erklære, at de ville svare igen på sanktionerne.

Fredag meddelte Ruslands udenrigsministerium, at USA må reducere antallet af ansatte på ambassaden og konsulaterne i Rusland til 455.

Det svarer til antallet af russiske diplomater, der er tilbage i USA, efter præsident Barack Obama udviste 35 russiske diplomater i december.

Det skete på grund af den meget omtalte sag om mulig hacking op til det amerikanske valg.

USA's præsident, Donald Trump, vil underskrive loven om de nye russiske sanktioner, sagde hans talskvinde, Sarah Huckabee Sanders lørdag.

Trumps regering har været skeptisk over for sanktionerne, fordi præsidenten ønsker en opblødning i forholdet til Rusland. Derfor var der i første omgang tvivl, om han ville underskrive forslaget.

Foruden Rusland bliver også Iran og Nordkorea ramt af nye sanktioner.

USA har tidligere indført en række sanktioner mod Rusland på grund af den russiske konflikt med Ukraine.