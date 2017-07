Putin-modstander er en fri mand efter 25 dages fængsel

Navalnij har siddet fængslet i 25 dage.

Han blev ved en domstol i Moskva idømt 30 dages fængsel for at have arrangeret en ulovlig demonstration. Han blev kendt skyldig i at have brudt loven om offentlige forsamlinger flere gange.

Oppositionspolitikeren har tidligere stået bag demonstrationer på tværs af Rusland. Demonstrationerne er en del af Navalnijs kampagne mod det russiske styre, som han anklager for at være korrupt.

Den 41-årige oppositionspolitiker var en central del af protesterne mod præsident Vladimir Putin i 2011 og 2012.

Aleksej Navalnij har sagt, at han ville stille op ved præsidentvalget næste år.

Det kan dog ikke lade sig gøre. Han er formelt udelukket fra at stille op ved valget i 2018, oplyste Ruslands valgkommission i juni.

Årsagen er en betinget dom for underslæb på fem års fængsel. Det hører i Rusland til i kategorien af alvorlige forbrydelser.

Russiske politikere kan ikke stille op til et offentligt embede, hvis man er straffet for en alvorlig forbrydelse, før ti år efter at straffen er udstået.

Navalnij blev kendt skyldig i 2013. I 2016 underkendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dommen.

Begrundelsen lød, at retssagen ikke var retfærdig over for Navalnij og hans forretningspartnere. De blev også dømt.

Rusland har dog ikke lyttet til domstolen og holder fast i beslutningen om at udelukke Navalnij på grund af dommen.