Putin kalder rygter om russisk Trump-klemme for noget vrøvl

Vladimir Putin afviser rygter om sexvideo med Donald Trump og joker om at have verdens bedste prostituerede.

Det mener Ruslands præsident, Vladimir Putin, der på et pressemøde tirsdag for første gang forholdt sig til den omstridte sag.

Det var amerikanske medier, der i sidste uge bragte historien om, at Rusland muligvis havde en klemme på Trump - blandt andet i form af en video med prostituerede på Trumps hotelværelse under et besøg i Moskva.

Værelset skulle den russiske efterretningstjeneste have udstyret med kameraer og mikrofoner.

Der er dog tale om ubekræftede rygter, som Trump selv har afvist. Nu får han altså opbakning fra Putin.

- Da Trump kom til Moskva, var han ikke politiker. Vi vidste ikke engang, at han havde politiske ambitioner, siger Putin.

- Tror nogen, at vores efterretningstjenester jager enhver amerikansk milliardær? Selvfølgelig ikke. Det er fuldstændig latterligt, mener præsidenten.

Putin sætter også spørgsmålstegn ved, om Trump ville have behov for at hyre prostituerede, da han som daværende ejer af Miss Universe-konkurrencen ifølge Putin ville have rig mulighed for at møde smukke kvinder.

- For det første er han en voksen mand, og for det andet er han en mand, der har brugt hele sit liv på at arrangere skønhedskonkurrencer og møde de smukkeste kvinder i verden.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at han stak af til et hotel for at møde vores piger med lav social moral, siger Putin om de prostituerede og fortsætter med et smil:

- Selv om de naturligvis er de bedste i verden.