Putin ivrer stærkt for forhandlinger med Nordkorea

Sydkorea og Japan ønsker, at Kina og Rusland skal lægge mere pres på Nordkorea for at få landet til at opgive dets atomvåben- og raketprogram.

Putin siger, at nye sanktioner mod Nordkorea er "nyttesløse" og "ineffektive".

Den russiske præsident fordømmer Nordkoreas seneste atomprøvesprængning som en provokation.

Men Putin opfordrer Vesten til at støtte en russisk-kinesisk køreplan for krisen.

- Det er en plan, som gradvist vil mindske spændingerne - skridt for skridt, siger han.

Sydkoreas præsident mødtes med Putin i Vladivostok under et topmøde i Eastern Economic Forum, der afholdes i den russiske by Vladivostok.

Og torsdag mødes Putin med Japans premierminister, Shinzo Abe, i Vladivostok.

Kina har skarpt afvist enhver mulighed for militær konfrontation, men Sydkoreas flåde har holdt en storstilet øvelse med det formål at advare Nordkorea mod "provokationer" til søs.

Nordkorea udløste søndag global bekymring ved at foretage en af landets hidtil mest kraftfulde atomprøvesprængninger.

Styret hævdede, at der var tale om en brintbombe, som vil kunne monteres på et langtrækkende ballistisk missil.

Prøvesprængningen blev i første omgang registreret som et kraftigt jordskælv af USA's geologiske center.

Putin har advaret om, at krisen med Nordkorea kan føre til en potentiel "global katastrofe".

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og USA's præsident, Donald Trump, erklærede sig tirsdag enige om at indføre flere sanktioner mod Nordkorea.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde på et krisemøde i Sikkerhedsrådet mandag, at USA vil forhandle om udvidede sanktioner i denne uge, og at en afstemning om dem bør holdes i næste uge.

Sikkerhedsrådet har siden 2006 godkendt sammenlagt syv sanktionspakker mod Nordkorea.

Storbritanniens forsvarsminister, Michael Fallon, siger, at nøglen til en løsning af krisen ligger hos Kina.