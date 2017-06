Putin: Ruslands økonomiske krise er ovre

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at den russiske økonomi er ude af recession. Under en årlig direkte tv-udsendelse, hvor folk kan ringe ind og stille spørgsmål til den russiske leder, henviser Putin til, at der har været vækst i de seneste ni måneder.

Han påpeger samtidig, at der har været lav inflation.

Krisen er ovre, siger præsidenten.

Den russiske krise tog til, da de globale priser på olie steg samtidig med, at Vesten indførte sanktioner mod Rusland for dets annektering af Krimhalvøen og for russisk støtte til separatister i det østlige Ukraine.

Putin hævder, at sanktionerne mod Rusland er et led i en plan om at inddæmme eller svække landet. Han siger, at "hvis det ikke havde været Krim, så var der blevet fundet et andet påskud for sanktioner."