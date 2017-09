Putin: Nytteløst med nye sanktioner mod Nordkorea

Den russiske leder siger samtidig, at nye sanktioner mod Nordkorea er meningsløse og ikke vil have nogen effekt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, advarer ifølge Reuters om, at krisen med Nordkorea kan føre til en potentiel "global katastrofe".

- Blot at ty til nye sanktioner i denne situation er nytteløst og ineffektivt. Alt dette kan føre til en global katastrofe og et meget stort antal ofre, siger Putin.

Han henviser til, at sanktioner ikke vil føre til et nyt styre i Nordkorea.

Putin talte om krisen efter et årligt topmøde for BRIKS-landene. Det blev holdt i Xiamen i det sydøstlige Kina.

BRIKS - sammensat af forbogstaverne i Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika - blev dannet for snart ti år siden af verdens største vækstøkonomier.

Putin advarer også mod at oppiske et militært hysteri omkring Nordkorea.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og USA's præsident, Donald Trump, havde kort forinden erklæret sig enige om at indføre flere sanktioner mod Nordkorea efter landets atomprøvesprængninger i weekenden.

I en telefonsamtale blev Merkel og Trump enige om, at FN's Sikkerhedsråd bør godkende nye og strengere sanktioner hurtigt.

I en pressemeddelelsen fastslår de samtidig, at de er enige om at søge mere støtte i EU til skærpede sanktioner i bestræbelserne på at finde en fredelig løsning på konflikten.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde på et krisemøde i Sikkerhedsrådet mandag, at USA vil forhandle om udvidede sanktioner i denne uge, og at en afstemning om dem bør holdes i næste uge.

Sikkerhedsrådet har siden 2006 godkendt sammenlagt syv sanktionspakker mod Nordkorea.