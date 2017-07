Putin: Granskning i USA puster til antirussisk hysteri

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger under et besøg i Finland, at undersøgelsen i USA om Ruslands indblanding i det amerikanske valg sidste år har fået det antirussiske hysteri til at vokse.

- Det er virkelig en skam, at de russisk-amerikanske forbindelser ofres for at løse indenrigspolitiske problemer.

Ifølge de amerikanske efterretningstjenester foretog Rusland elektronisk spionage mod Det Demokratiske Parti under valgkampen sidste år. Formålet var at hjælpe republikaneren Donald Trump med at blive valgt til præsident.

Trump-kampagnen selv er genstand for en undersøgelse i USA. Den skal klarlægge, om kampagnestaben samarbejdede med Rusland.

Repræsentanternes Hus i USA besluttede tirsdag med stort flertal at skærpe sanktionerne over for Rusland. Det vil tvinge Trump til at få Kongressens godkendelse, hvis han på et tidspunkt vil fjerne sanktionerne.

Putin siger, at Rusland på et tidspunkt vil være nødt til at svare igen, hvis USA gør alvor af at skærpe sanktionerne.

Det er "ekstremt kynisk", mener Putin. Han tilføjer, at det er for at styrke USA's geopolitiske interesser på bekostning af USA's allierede i Europa.

Den russiske præsident siger, at en flådeøvelse i Østersøen sammen med Kina, der blev indledt tirsdag, ikke er en trussel mod nogen lande i området.

- Vi respekterer neutraliteten omkring Østersøen, citerer det finske nyhedsbureau FNB ham for at sige.