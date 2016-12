Putin: 2016 var et svært år

Ruslands præsident siger i sin nytårstale, at russerne er blevet bragt sammen i et svært år.

- Det var et udfordrende år, men besværlighederne, vi stod over for, bragte os sammen og fik os til at afsløre enorme ressourcer til at bevæge os fremad, siger Putin i sit nytårsbudskab, der er blevet transmitteret i Ruslands Fjerne Østen.

Her har 2017 meldt sig.

- Hovedsagen er, at vi tror på os selv, på vort lands styrke. Vi arbejder, vi arbejder med succes, og vi opnår meget, siger præsidenten.

- Jeg vil gerne takke jer for sejre og for det, vi har opnået. For jeres forståelse og for jeres tillid og for jeres oprigtige omsorg for Rusland.

Putin noterede også, at ikke alle russere er hjemme ved deres familier for at fejre det nye års komme.

- Mange af vore borgere er væk fra deres hjem og sikrer Ruslands sikkerhed, arbejder i virksomheder, gør tjeneste på hospitaler, opererer tog eller fly.

- Jeg vil gerne sende mine bedste ønsker om et godt nytår til de, der nu udfører deres arbejdsmæssige eller militære pligter.

Rusland har i øjeblikket også soldater i udlandet. Putin har sendt en flådestyrke til Middelhavet, hvorfra fly er involveret i borgerkrigen i Syrien.

I løbet af 2016 har Rusland også være inddraget i flere andre af de store globale begivenheder. herunder atomaftalen med Iran.

I øjeblikket er forholdet mellem Rusland og USA skadet. USA beskylder Rusland for at have blandet sig i den amerikanske valgkamp ved at hacke Det Demokratiske Parti, og Barack Obama, USA's præsident, har netop udvist 35 russiske diplomater på grund af denne affære.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at de 35 sammen med deres familier er på ved hjem. Det er totalt 96 personer, der efter nyhedsbureauets oplysninger må fejre nytåret om bord på et fly på vej hjem til Rusland.