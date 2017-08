Pussy Riot-medlemmer anholdt for fængselsprotest i Sibirien

De havde protesteret uden for et fængsel, hvor en ukrainsk filminstruktør, Oleg Sentsov, er fængslet.

To medlemmer af punkaktivistgruppen Pussy Riot er blevet anholdt for protester, skriver nyhedsbureauet AP.

Fængslet ligger i det nordøstlige Sibirien, hvor Sentsov afsoner. Her havde kvinderne hængt et banner på en nærliggende bro med teksten "Free Sentsov!".

De to anholdte er Maria Aljokhina og Olga Borisova.

Deres anholdelse er kommet frem på en hjemmeside, hvor der skrives om politiets anholdelser. Siden er startet af blandt andre Maria Aljokhina.

Her er der lagt en video op, der viser politi, der stopper en bil, som de to kvinder sad i.

Den ukrainske filminstruktør, som de to kvinder demonstrerede for, kommer fra Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014.

Sentsov blev dømt i en russisk militærret for at planlægge terrorangreb i 2015. Her fik han 20 års fængsel.

Kritikere mener, at fængslingen af Sentsov er politisk motiveret. En række kunstnere i Rusland og i udlandet har advokeret for hans løsladelse.

Pussy Riot er en politisk motiveret gruppe, hvor de fleste medlemmer er anonyme.

Gruppen blev dannet i efteråret 2011 og blev for alvor kendt efter en happening på Den Røde Plads i januar 2012.

Her optrådte otte kvinder med en sang, hvori den russiske præsident, Vladimir Putin, blev hånet for at have tisset i bukserne.

Senere samme vinter stormede fem af gruppens medlemmer op til alteret i Moskvas store frelserkatedral.

Iført farverige elefanthuer og kjoler dansede de rundt og fremførte en såkaldt punkbøn.

Teksten beskyldte den ortodokse kirke for at være alt for tæt forbundet med regeringen og bad Jomfru Maria "fordrive Putin".

Tre af medlemmerne blev anholdt for religiøs hooliganisme og dømt til to år i fængsel. Det var Nadesjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Jekaterina Samutsevitj.