Pulitzer-vinderen Edward Albee er død 88 år gammel

Ifølge Albees assistent havde forfatteren i kort tid inden sin død været ramt af sygdom, skriver The New York Times.

Albee er manden bag ikoniske værker som "Who's afraid of Virginia Woolf" og "Breakfast at Tiffany's".

Som spæd blev Edward Albee adopteret af den velstående Reed Albee og hans hustru, Frances.

Edward fik det dog aldrig godt med at være adopteret, hvilket resulterede i flere alvorlige sammenstød med adoptivforældrene.

Det lykkedes ham at få den anerkendelse, som han higede efter, da han blev optaget på Choate School i Connecticut, der er en af USA's mest anerkendte privatskoler.

Her opmuntrede lærerne ham til at arbejde med sine skriveevner.

Albees kunstneriske udfoldelser resulterede i et brud med forældrene, der ikke ville acceptere, at han droppede universitetet til fordel for drømmen om at blive kunstner.

Han fik for alvor slået sit navn fast i forbindelse med teaterstykket "The Zoo Story" fra 1959, der blev efterfulgt af "The American Dream" fra 1960.

Det helt store gennembrud kom i 1962, da han skrev "Who's afraid of Virginia Woolf".

Værket anses i dag for at være en klassiker i amerikansk litteratur, der satirisk beskriver amerikanske familieværdier.

Netop på grund af det kontroversielle indhold i stykket nægtede juryen bag Pulitzer-prisen at give den til netop Edward Albee dengang.

Men også uden en Pulitzer-pris steg Albee i popularitet, da filmatiseringen fra 1966 med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollerne hentede fem Oscars.

Edward Albee har skrevet dramatik siden debuten i 1959. Senest har han markeret sig med "Three Tall Women" fra 1991 og "The Goat; or who is Sylvia?" fra 2001.

Pulitzer-priserne er dog senere kommet til den amerikanske dramatiker hele tre gange.

Albees livslange partner, Jonathan Thomas, døde i 2005 af leukæmi.