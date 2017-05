Publikum i Cannes stopper film fra Netflix med buhen

Uden nærmere forklaring startede man igen filmen. Da logoet for Netflix tonede frem på skærmen, blev der buhet igen. Men derefter faldt folk til ro og fulgte filmen på lærredet, skriver Reuters.

"Okja" har Tilda Swinton og Jake Gyllenhaal i hovedrollerne. Det er en af de mest rødglødende filmtitler på dette års filmfestival i den sydfranske by Cannes.

Men der er mange kontroverser. Netflix har nægtet at vise filmen i franske biografer.

Lederen for den jury, som skal uddele åres Guldpalmen, den spanske filminstruktør Pedro Almodóvar har på forhånd sagt, at kun film, der kan vises i biograferne, skal have chance for at vinde priser i Cannes.

Netflix deltager også i Cannes med filmen "The Meyrowitz Stories" med Ben Sadler og Ben Stiller i nogle af rollerne.

Streamingtjenesten har nægtet at lade de to fim vise i franske biografer, fordi reglerne i Frankrig siger, at en film først må vises på tv og online efter tre år.

"Okja" er en fortælling om en pige fra landet, der forsøger at redde et dyrisk væsen, som et kynisk multinationalt firma har ladet fremstille.

Det er ikke alle i Cannes-juryen, der er enige med Almodovar. Hollywood-stjernen Will Smith har det stik modsatte synspunkt.

- Jeg ser frem til at banke min næve i bordet og være uenig med Pedro. Jeg ser frem til en rigtig juryskandale.

Robin Wright, der er stjerne i Netflix' store hit "House of Cards", er enig i, at film skal vises i biografer.

- Jeg mener faktisk, at det er rigtig usselt, at folk ser film på deres mobiltelefoner. Det er ikke retfærdigt over for filmskaberne, siger han ifølge AFP