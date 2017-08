Provestlige oprørere har nedskudt syrisk fly

Meddelelsen kommer, få timer efter at provestlige oprørere har sagt, at de har nedskudt et fly og taget dets pilot til fange.

Det syriske militær siger til det statslige tv i Damaskus, at et af dets krigsfly er styrtet ned i det sydlige Syrien. Det skriver Reuters.

Det statsejede tv-selskab Ikhbariya citerer militære kilder for, at en efterforskning er indledt for at få fastslået, hvad der forårsagede styrtet.

Tv-selskabet har ikke nævnt piloten.

Oprøre havde forinden offentliggjort fotos af piloten, som er i live. Piloten stod ved siden af et flyvrag. Oprørerne siger, at det nedskudte fly var et russisk bygget MiG-fly.