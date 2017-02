Provestlige grupper optrapper angreb på IS ved Raqqa

Kurdiske militsfolk, som støttes af USA, siger, at det er hensigten fuldstændigt at omringe Raqqa.

Ifølge De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), som er domineret af kurdere, har offensiven "tiltagende støtte fra de internationale koalitionsstyrker, som lover luftstøtte".

Samtidig melder styrkerne om hundredvis af specialtrænede soldater på landjorden, som hjælper.

Raqqa er hovedstaden i Islamisk Stats selverklærede kalifat. Hvis byen bliver indtaget, vil det være et afgørende tilbageslag for den ekstremistiske gruppe.

En syrisk oprørsleder, Ahmad Jarba, siger, at han har foretaget øvelser med amerikanskledede koalitionsstyrker for at forberede angrebet på Raqqa.

Ahmad Jarbas gruppe, der består af 3000 arabiske krigere, indgår i en alliance med kurderne i SDF.

SDF indledte i november en offensiv i Raqqa provinsen. I de første to faser af angrebet er der indtaget territorier nord og vest for byen.

Det er uklart, om den nye amerikanske regering under præsident Donald Trump vil forsyne de kurdiske krigere med våben, når de rykker fra mod IS.

Trump har gjort en nedkæmpelse af Islamisk Stat til en topprioritet. Han har bedt det amerikanske militærs ledelse om at lave en plan for at gøre det af med den ekstremistiske gruppe inden for 30 dage.

Amerikanerne opfatter kurderne som allierede. Men de siger, at det overvejende bør være arabere, som indtager Raqqa. Både fordi byens indbyggere overvejende er arabere og på grund af spændingerne mellem Tyrkiet og de kurdiske militser i Syrien.

Tyrkiet siger, at de kurdiske militser i Syrien støtter kurdiske separatister i Tyrkiet.