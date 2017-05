Protester i Venezuela går ind i syvende uge med nyt drab

- Jeg har været her i 12 timer. Jeg kommer tilbage hver eneste dag, der er en protest, så længe det er nødvendigt, siger 30-årige Anelin Rojas, som sidder med en bog og sine høretelefoner midt på hovedvejen i Caracas.

- Desværre er vi oppe imod et diktatur. Intet vil ændre sig, med mindre vi tvinger dem, tilføjer Rojas.

Sammenstød mellem politi og demonstranter brød ud, og flere oppositionsmedlemmer blev anholdt under protester i seks forskellige delstater mandag.

Samtidig steg det samlede dødstal, siden protesterne brød ud omkring 1. april, til mindst 39.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev den 18-årige Luis Alviarez således dræbt under en protest i delstaten Tachira mandag.

Siden begyndelsen af april har der dagligt været demonstrationer på tværs af Venezuela. Demonstranterne kræver, at præsidenten træder tilbage eller udskriver valg.

Præsident Nicolas Maduro beskylder dem for at forsøge at udføre et voldeligt kup.

Søndag opfordrede Venezuelas fængslede oppositionsleder, Leopoldo López, demonstranterne til at fortsætte deres protestaktioner.

Hovedparten af de mindst 39 dræbte er døde i sammenstød med sikkerhedsstyrker. Andre er blevet skudt af maskerede mænd på motorcykler.

Oppositionen, som har et flertal blandt parlamentets 500 medlemmer, beskylder Maduro for at klynge sig til magten.

Maduro overtog i marts 2013 regeringsmagten. Han tog over efter Hugo Chávez, som døde af kræft.