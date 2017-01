Artiklen: Protester fra fans får sanger til at droppe Trump-show

Sangeren, som ellers havde sagt ja til at synge, har fået kolde fødder.

Protester fra venner og fans har fået sangeren Jennifer Holliday til at melde afbud til en ellers planlagt optræden ved Donald Trumps indsættelse som USA's præsident i næste uge.

Jennifer Holliday er kendt fra Broadway. Hun skulle have sunget ved Lincoln Memorial torsdag 19. januar, hvilket også countrysangerne Toby Keith og Lee Greenwood har sagt ja til.

I en skriftlig udtalelse undskylder Holliday. Hun skriver ifølge The Wrap, at hun udviste dårlig dømmekraft ved at acceptere invitationen fra Donald Trump.

Den 56-årige Holliday er kendt fra musicalen "Dreamgirls".

Hun har sagt til musikmagasinet Billboard, at hun stemte på Hillary Clinton.

Men hun har også sagt, at det er vigtigt at have en "rimelig repræsentation" af befolkningen ved en præsidents indsættelse.

Ved begivenheden, hvor Trump vil holde tale, kan offentligheden deltage gratis. Den finder sted torsdag som optakt til Trumps edsaflæggelse fredag, hvormed han bliver indsat som USA's 45. præsident.

Toby Keith var en af USA's mest fremtrædende countrysangere i 1990'erne.

74-årige Greenwood er en veteran-countrysanger. Han er mest kendt for sin sang "God Bless the USA" fra 1984.

- Det er en ære for mig at være en del af historien igen og synge for den kommende præsident, siger han.

Greenwood har optrådt ved de tre seneste indsættelser af republikanske præsidenter.

Country er historisk set mest populær hos hvide amerikanere.

Det gælder overvejende i den sydlige del af USA, hvor Trump har massiv opbakning til sin hårde linje over for mexicanske indvandrere, muslimer og andre mindretal.

Ved en lignende koncert før indsættelsen af Obama i 2009 optrådte Beyoncé, Shakira, Bruce Springsteen, U2 og Stevie Wonder samt country-superstjernen Garth Brooks.