Protest mod politi i Paris eskalerer til gadekampe

Fransk politi anvendte torsdag tåregas mod unge demonstranter, som vandaliserede skraldespande og andre genstande under en protestaktion vendt mod politifolk, der skulle have voldtaget en ung sort mand.

Demonstrationen forløb fredeligt, men det kom til en del isolerede kampe mellem politifolk og unge. 26 blev anholdt.

Protestaktionen fandt sted to måneder før Frankrigs præsidentvalg, hvor Front Nationals leder, Marine Le Pen, står stærkt med et antiindvandrings og nationalistisk program.

Demonstrationen var den seneste i en en aktioner vendt mod politiets påståede mishandlinger af en 22-årig sort mand, der i medierne kun er kendt som Theo.

Han er indlagt med kvæstelser, som han har pådraget sig i politiets varetægt. Politifolk skal have slået ham i hovedet og mishandlet hans endetarm med politiknipler den 2. februar.

"Hævn for Theo", hed det på et banner ved torsdagens demonstration.

Undervisningsminister Najat Vallaud-Belkacem siger, at hun forstår de unge menneskers reaktioner i sagen. Men hun fordømmer vold.

- Aktioner, hvor bygninger bliver blokeret, kan ikke accepteres. Staten vil nu udvise betydelig fasthed, siger hun.

Fire politifolk er blevet suspenderet, mens sagen omkring Theo efterforskes. En af dem er mistænkt for at have voldtaget den anholdte, mens de tre andre er mistænkt for at have brugt magt og vold uden grund.