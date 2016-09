Prostatakræftramte kan måske nøjes med at lade sig overvåge

Mænd med prostatakræft øger ikke chancen for at overleve ved at lade sig operere eller bestråle, viser studie.

Det viser en stor undersøgelse, som onsdag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine, skriver The Guardian.

Regelmæssig overvågning af mænd med prostatakræft giver dem samme chance for at overleve sygdommen efter ti år, som hvis de havde ladet sig operere eller modtaget strålebehandling.

I undersøgelsen er 1643 britiske mænd i alderen 50-69 år med såkaldt lokaliseret - eller afgrænset - prostatakræft gået med til at lade sig inddele tilfældigt i tre grupper.

Den første gruppe fik opereret tumoren i prostatakirtlen væk. Den anden fik strålebehandling for at slå kræften tilbage eller ned, og den tredje gruppe blev tilbudt regelmæssig overvågning.

Studiet viser, at chancen for overlevelse efter ti år er 99 procent i alle tre grupper, hvilket er højere, end forskerne havde regnet med.

Ud af de 17 mænd, der døde af prostatakræft i perioden, var otte fra gruppen, der blot blev overvåget, mens fem var blevet opereret, og fire havde fået stråleterapi.

Mændene i overvågningsgruppen havde derimod cirka dobbelt så stor risiko for, at kræften spredte sig i kroppen. Men det øgede ifølge forskerne ikke den overordnede risiko for at dø væsentligt.

På den anden side oplevede de mænd, der blev opereret, større gener med for eksempel sexliv og ufrivillig vandladning end mænd i overvågningsgruppen. Og de mænd, der modtog strålebehandling, fik oftere tarmproblemer.

- Konklusionen synes at være, at for mænd med afgrænset prostatakræft er en aktiv overvågning ikke signifikant mere risikabel, og samtidig undgås potentielle bivirkninger med sexliv og tarmsystem, siger John Burn, professor i klinisk genetik ved Newcastle University, ifølge AFP.

Prostatakræft er den kræftform, der oftest rammer mænd. I 2014 fik 4577 danske mænd diagnosen.