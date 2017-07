Professor: Opposition lugter blod efter svensk it-lækage

- Vi kender endnu ikke omfanget af den her skandale. Men det er svært at tro andet, end at sagen kan koste en eller flere ministre posten, siger han.

Sagen handler om, at oplysninger om personer med hemmelige adresser og beskyttede identiteter muligvis er blevet lækket.

Det hele begyndte med, at den multinationale it-virksomhed IBM i foråret 2015 overtog it-driften i Transportstyrelsen.

Kort tid efter besluttede styrelsens daværende generaldirektør, Maria Ågren, at der kunne afviges fra reglerne, som beskytter følsomme data.

Efterretningstjenesten Säpo udtrykte efterfølgende bekymring om, at datasikkerheden var blevet kompromitteret.

En efterforskning blev igangsat af Maria Ågren i januar 2016, og et år senere - i januar 2017 - trak Ågren sig fra posten som generaldirektør.

Først i juli i år kom det frem, at Maria Ågren havde erkendt et brud på reglerne om håndteringen af data. Hun havde også accepteret en bødestraf.

- Vi ved ikke, hvilke ministre der har kendt til sagen, hvor meget de vidste, og hvad de har gjort, siger Jan Hallenberg.

I første omgang hænger infrastrukturminister Anna Johansson - og muligvis også indenrigsminister Anders Ygeman - i en tynd tråd, vurderer han.

Der er endnu intet, der tyder på, at de hemmelige oplysninger om eksempelvis svenske sikkerhedsagenter, politibetjente og militære styrker, er blevet misbrugt af kriminelle.

Men alene det faktum, at oplysningerne kan være faldet i forkerte hænder, er ifølge professoren tilstrækkelig til at vælte en minister eller to.

- Oppositionen lugter blod, og jeg tror, det her bliver en langvarig affære, som kommer til at plage regeringen i lang tid, siger Jan Hallenberg.

- Det afgørende er naturligvis, om det er inkompetence, der ligger bag, eller om der måske ligger en kriminel hensigt bag, siger han.

Selv hælder han mest til at tro, at sagen er udtryk for, at regeringen har igangsat en forhastet udlicitering af it-driften.

- Man har ønsket en modernisering af it-systemerne og ønsket at se hurtige resultater, siger Jan Hallenberg.

I den proces kan hensynet til it-sikkerheden være gået fløjten, vurderer han.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, har bebudet et pressemøde om sagen mandag.