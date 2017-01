Professor: May mener ja når hun siger nej til indre marked

Reelt ønsker Theresa May dog at blive i det indre marked, mener professor Rebecca Adler-Nissen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Hun ønsker noget, der ligner det indre marked. Men det må bare ikke hedde det indre marked, siger hun.

May sagde, at hun i stedet for tilslutningen til EU's indre marked vil have en omfattende handelsaftale, hvor parterne kan handle uhindret.

Skal en sådan aftale kunne gennemføres, bliver briterne nødt til at leve op til samme krav og standarder, som en tilslutning til det indre marked kræver, påpeger Adler-Nissen.

- Det kan være, at hun ikke vil acceptere EU-Domstolens domme. Men lur mig, om hun ikke vil være tvunget til i praksis at acceptere dens domme.

Skal de britiske virksomheder opfylde samme krav som før - og følge domstolen - så er man "i essensen tilbage ved noget, der ligner EU's indre marked", lyder Rebecca Adler-Nissens analyse.

Theresa Mays tale kunne umiddelbart lyde som en masse svar på mange spørgsmål.

Reelt var den dog fattig på svar, mener professor Rebecca Adler-Nissen.

Den vil i første omgang nok skabe frustrationer på hjemmefronten, lyder vurderingen fra professoren på Københavns Universitet.

- Hun var ret skarp i at afvise, at parlamentet fik andet end en afstemning til slut. Jeg tror, at det kommer til at eksplodere i London i dag og de næste dage - denne vrede, siger Rebecca Adler-Nissen.

May lovede i talen, at de to huse i parlamentet får den endelige aftale med EU om skilsmissen til afstemning.

- Mange vil være skuffede over, at hun ikke giver dem mere. De havde forventet en meget mere detaljeret plan. De vil gerne ind og påvirke det. De vil kunne holde hende i ørerne, siger professoren.

Den konservative regeringschef sagde, at hun ikke kan løfte sløret for sin forhandlingsposition.