Professor: Klimahåbet lever trods USA's exit fra aftale

- Jeg vil ikke slukke noget håb for vores planet på denne konto, siger han.

- Verdens klima står og falder ikke med, om amerikanerne vil være med eller ej, lyder det videre fra Jens Hesselbjerg Christensen.

Han peger samtidig på, at en række delstater i USA fortsat vil arbejde for en grøn omstilling. Det kommer Trumps beslutning ikke til at rokke ved.

Desuden er der så mange lande på verdensplan med i aftalen, at der fortsat vil blive arbejdet for at nå målet om at forhindre for høje temperaturstigninger.

- Det hele falder ikke til jorden med USA ude. Resten af verden ønsker jo en aftale, og så længe det er tilfældet, så bliver der arbejde intenst på at gennemføre de justeringer, der skal være med vores udslip af drivhusgasser, siger Jens Hesselbjerg Christensen.