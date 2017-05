Professor: Klimahåb lever trods muligt USA-exit fra aftale

- Jeg vil ikke slukke noget håb for vores planet på denne konto, siger han.

- Verdens klima står og falder ikke med, om amerikanerne vil være med eller ej, lyder det videre fra Jens Hesselbjerg Christensen.

Meldingen om et amerikansk exit fra klimaaftalen er ikke blevet bekræftet fra officiel side.

Selv skriver præsident Trump på Twitter onsdag eftermiddag dansk tid, at han vil offentliggøre sin beslutning om aftalens skæbne i USA i løbet af de kommende dage.

Skulle USA trække sig, er det dog ikke ensbetydende med, at hele landet vil gå i stå med den grønne omstilling.

Jens Hesselbjerg Christensen peger på, at en række delstater i USA - såsom Californien - er i fuld gang med en række tiltag på området og fortsat vil arbejde for et grønnere klima.

Særligt stater med demokrater ved roret vil formentlig ikke ændre noget. Det kommer Trumps beslutning ikke til at rokke ved.

Desuden er der så mange lande på verdensplan med i aftalen, at der fortsat vil blive arbejdet for at nå målet om at forhindre for høje temperaturstigninger.

- Det hele falder ikke til jorden med USA ude. Resten af verden ønsker jo en aftale, og så længe det er tilfældet, så bliver der arbejdet intenst på at gennemføre de justeringer, der skal være med vores udslip af drivhusgasser, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

- Den øvrige verden går videre og ikke i stå, siger han.

Jens Hesselbjerg Christensen er blandt verdens førende forskere inden for brug af klimamodeller til forudsigelser af fremtidens klima. Han er også en af hovedforfatterne til FN's klimarapport.