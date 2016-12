Artiklen: Professor: For tidligt at fælde dom over våbenhvile

Professor: For tidligt at fælde dom over våbenhvile

- Man kan ikke fælde en endelig dom over våbenhvilen endnu. Vi er i en mellemsituation lige nu, hvor det ikke er lykkedes at bremse kampene helt op, men kampene er heller ikke fortsat helt uændret.

Det er stadig for tidligt at sige, om våbenhvilen i Syrien på længere sigt kan føre til fred i det borgerkrigsramte land.

- Vi har været i sådan en situation før, og det har nogle gange holdt et længere stykke tid og nogle gange kortere. Så man kan endnu ikke definitivt sige, om det kommer til at vare længere eller kortere, siger han.

Våbenhvilen trådte i kraft torsdag klokken 23 dansk tid.

Efterfølgende har syriske kampfly sendt bomber mod oprørsgrupper - angiveligt den gruppe, der tidligere kaldte sig for Nusra Fronten og i dag hedder Fateh al-Sham Fronten. Gruppen er ikke en del af våbenhvilen.

Men det er heller ikke en våbenhvile, der endegyldigt skal ende den borgerkrig, der har hærget Syrien i næsten seks år, siger Ole Wæver.

- I sidste ende er det ikke nok, at man har en våbenhvile, der kommer til at vare et vist antal dage. Før eller siden skal den føre videre til en aftale.

- Det er utænkeligt, at borgerkrigen slutter med en våbenhvile og ikke en aftale. Hvis man kun har en våbenhvile og ikke en fredsaftale, så er det kun et spørgsmål om tid, før en af parterne genoptager konflikten, siger han.

Og selv om der tidligere har været udsigt til bedre aftaler mellem de stridende parter, så tyder det på, at man nu er nærmere fred end tidligere.

- Nu skal vi begynde at kigge from mod, om vi tror, at der kan laves nogle forhandlinger og en aftale. Og det er ikke umuligt, siger Ole Wæver.

- Det bliver ikke en smuk og dejlig aftale, men det vil jo stadig være bedre at lave en fredsaftale og få stoppet borgerkrigen, end det vil være at kæmpe videre, hvilket formentlig også vil føre til et dårligt resultat, lyder det.