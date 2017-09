Prøver fra vandhaner afslører udbredt plastikforurening

Fundene får nu eksperter til at opfordre til akut forskning i, hvad indtagelsen af plastikfibrene betyder for folkesundheden.

Et hold forskere har fundet forurening fra plastikfibre i prøver fra vandhaner i en lang række lande verden over.

Det skriver The Guardian.

Forskere har analyseret drikkevandet i mere end ti lande verden over. Konklusionerne blev først publiceret af mediet Orb Media og siden delt med The Guardian.

Her fremgår det blandt andet, at 83 procent af drikkevandsprøverne var forurenede med plastikfibre.

I USA var andelen af forurenede prøver på 94 procent. Vandprøverne er blandt andet taget fra vandhaner i den amerikanske kongres, den amerikanske miljøstyrelse og Trump Tower i New York.

Europæiske lande står for det reneste drikkevand. "Kun" 72 procent af prøverne fra lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien var forurenet.

De nye fund tyder på, at plastikforurening af drikkevandet er udbredt i hele verden. Tidligere forskning har kun fokuseret på plastikforureningen i verdens have.

- Vi har nok data fra forskningen af dyrelivet, og de konsekvenser det (forureningen, red.) har på dyrelivet til at være bekymrede, siger Sherri Mason. Hun er ekspert i mikroplastik ved State University of New York.

- Hvis det har konsekvenser for dyrelivet, hvorfor skulle det så ikke have konsekvenser for os, tilføjer hun.

Risikoen består ifølge forskeren i, at de mikroskopiske fibre trænger ind i menneskekroppen og nedbryder organerne.

- Hvis fibrene er der, så er det muligt, at der også er nanopartikler, som vi ikke kan måle.

- Og hvis det er tilfældet, så kan de virkelig trænge ind i en celle, og det betyder, at de kan trænge ind i organerne, og det er meget bekymrende, siger hun.