Princes seks søskende skal dele millard-arv

En dommer i den amerikanske delstat Minnesota har fredag afgjort, at de seks søskende til popstjernen Prince skal arve boet.

Den er vurderet til være op mod 300 millioner dollar værd, eller hvad der svarer til lige under to milliarder danske kroner.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum, i sagen om hvem der skal arve det nu afdøde popikons værdier.

Fredagens afgørelse er samtidig startpunktet for en etårig periode, hvor andre, der påstår at være relateret til Prince, kan gøre krav på en del af boet.

Dommen kommer ni dage efter, at Princes søskende i en høring pressede på for en snarlig afgørelse af, hvem der var berettiget til at arve.

Da musikeren og verdensstjernen Prince døde i april sidste år, varede det ikke længe, førend at omverdenen begyndte at spekulere over, hvad der skulle ske med stjernens store formue.

Uden et testamente og offentligt kendte børn efterlod Prince sig nemlig en stor arv.

Den skal i overensstemmelse med loven i delstaten Minnesota, hvor Prince boede, deles mellem stjernens søskende og halvsøskende.

Der var hurtigt mange mennesker, der stod frem og erklærede, at de var i familie med den populære sanger.

En af de mere spektakulære krav kom fra en kvinde, der påstod at være blevet gift med Prince ved en hemmelig ceremoni i spillebyen Las Vegas.

En anden ukendt musiker har også påstået, at Prince i en tourbus havde lovet at overdrage hele sin formue til ham.