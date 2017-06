Presset Qatar fordømmer angreb i Teheran

Fordømmelsen fra Qatar kommer på et tidspunkt, hvor emiratet er udsat for massiv kritik fra USA og Saudi-Arabien og dets nabolande for angiveligt at støtte militante islamister - deriblandt Islamisk Stat.

- Staten Qatar har fordømt og taget afstand fra de to angreb, som skete i den iranske hovedstad Teheran, hvor mange blev dræbt og såret, hedder det i erklæringen.

Da den blev udsendt var Kuwaits politiske leder, sheik Al-Jaber Al-Sabah på vej til Dubai for at fortsætte intense diplomatiske bestræbelser på at få løst en krise omkring Qatar.

Kuwait har meldt sig på banen som mægler, efter at Saudi-Arabien som det første land mandag meddelte, at det lægger de diplomatiske forbindelser til Qatar på is. Kort efter fulgte Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Yemen op med samme melding.

Senere har også Maldiverne, Mauretanien, Mauritius og den libyske regering i Benghazi fulgt trop.

USA's præsident, Donald Trump, arbejder aktivt for at isolere Qatar, og støtter Saudi-Arabiens og dets allieredes bestræbelser på at bryde båndene med styret i Doha, efter at have beskyldt emiratet for at støtte ekstremisme.

Saudi-Arabiens udenrigsministerium siger, at Qatar må tage adskillige skridt for at genoprette båndene til andre arabiske stater - blandt andet indstille al støtte til den palæstinensiske gruppe Hamas og Det Muslimske Broderskab.