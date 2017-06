Presset May ofrer sine rådgivere efter valgskuffelse

Det står særligt klart, efter at Theresa Mays to loyale medarbejdere, stabscheferne Nick Timothy og Fiona Hill, har taget afsked med den konservative lejr, siger Ole Helmersen.

Det et meget tydeligt, at det konservative parti i Storbritannien er i gang med at rydde op efter valgnederlaget, hvor partiet tabte 12 pladser i parlamentet.

Han er lektor med speciale i moderne britisk politik på Copenhagen Business School, CBS.

- Der har været meget fokus på de to toprådgivere forud for valget. Der har været af, at de havde for meget magt. Det er helt naturligt, at de nu bliver ofret, som led i den her proces, siger han.

Siden valget har mange konservative politikere krævet, at de ansvarlige for den fejlslagne kampagne tager ansvar og går af.

Ifølge tv-stationen BBC var Theresa May blandt andet blevet advaret om, at hendes lederskab ville blive udfordret, hvis de to stabschefer ikke forsvandt.

- Det letter måske presset på Theresa May en smule, men ikke for alvor. Der er ingen tvivl om, at der er stærke kræfter i partiet, som ønsker et lederskifte, men man er lidt tilbageholden forud for brexit-forhandlingerne, siger Ole Helmersen.

Nick Timothy og Fiona Hill har arbejdet for Theresa May, da hun var indenrigsminister fra 2010 til 2016. Da hun overtog posten som premierminister efter David Cameron, kom de med til Downing Street som dobbelte stabschefer.

I det konservative parti er der en stærk tradition for, at man fyrer de ledere, man ikke bryder sig om.

- Og derfor er Theresa May under et voldsomt pres, fordi hun har ført landet ud i en endnu værre situation, end det var i, da hun udskrev valg for to måneder siden. Og det var helt unødvendigt, siger Ole Helmersen.

Labour havde først i valgkampen grund til at frygte en jordskredssejr til de konservative.

I stedet har Labour selv fået over 20 nye pladser i parlamentet, og det er lykkedes for partiet at skabe en dybt frustrerende situation for regeringspartiet.