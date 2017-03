Presset Fillon til tilhængere i Paris: Hold ud!

På et vælgermøde erkender den franske præsidentkandidat Fillon, at han har begået fejl.

I sin 28 minutter lange tale undgik skandaleramte Fillon at komme ind på, om han trækker sig oven på en sag om misbrug af offentlige midler til at aflønne sin kone og børn for arbejde, de reelt ikke udførte.

Frankrigs konservative præsidentkandidat, François Fillon, opfordrede søndag eftermiddag på et stort vælgermøde sine tilhængere til ikke at give op.

Vælgermødet blev holdt ved Trocadéro over for Eiffeltårnet, samme dag som en række højtstående medlemmer af Fillons parti har varslet, at de vil pege på en anden kandidat til præsidentvalget.

Det skal angiveligt være Fillons rival fra efterårets primærvalg, Alain Juppé, som ikke har afvist at stille op igen.

På vælgermødet erkendte Fillon, at han har begået fejl, og at det til dels er hans eget ansvar, at kampagnen står over for meget store forhindringer.

Vælgerne flygter ifølge meningsmålingerne fra Fillon, der står til at tabe første valgrunde til højrepopulisten Marine Le Pen og den liberale Emmanuelle Macron.

Men trods en igangværende efterforskning bedyrer Fillon sin uskyld og står fast på, at han vil blive frikendt.