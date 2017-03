Presset Fillon afviser at trække sig fra valgkampen

I interviewet gentager han, at efterforskningen af ham - der handler om muligt misbrug af offentlige midler til at aflønne sin kone og børn for arbejde, de reelt ikke har udført - er politisk motiveret.

- Ingen kan forhindre mig i at være kandidat, siger Fillon søndag aften i et interview med fransk tv.

Frankrigs konservative præsidentkandidat, François Fillon, afviser at trække sig som kandidat for sit parti, Republikanerne.

Få minutter efter at Fillon havde været på tv, skrev en anden konservativ veteran, Alain Juppé, på Twitter, at han vil komme med en udtalelse til pressen mandag morgen.

En række højtstående medlemmer af Fillons parti havde tidligere på dagen varslet, at de vil pege på en anden kandidat til præsidentvalget.

Det skal angiveligt være Alain Juppé, som var Fillons rival fra efterårets primærvalg. Juppé har da heller ikke afvist at stille op igen.

Trods en igangværende efterforskning bedyrer Fillon sin uskyld og står fast på, at han vil blive frikendt.

Søndag eftermiddag opfordrede han på et stort vælgermøde i Paris sine tilhængere til ikke at give op.

På vælgermødet erkendte Fillon, at han har begået fejl, og at det til dels er hans eget ansvar, at kampagnen står over for meget store forhindringer.

Men vælgerne flygter ifølge meningsmålingerne fra Fillon, der står til at tabe første valgrunde til højrepopulisten Marine Le Pen og den liberale Emmanuel Macron.

En ny måling viser søndag, at han har opbakning fra 17 procent af vælgerne. Det er en tilbagegang på tre procentpoint i løbet af en måned.

Marine Le Pen står til 26 procent og Macron til 25 procent.

Samme måling viser imidlertid, at hvis Alain Juppé stiller op i stedet for Fillon, vil nogle af Macrons vælgere stemme på ham i stedet.

I givet fald har Juppé en god mulighed for at nå anden og afgørende runde af præsidentvalget sammen med Le Pen.

Hvis Juppé erstatter Fillon, siger 24,5 procent af de adspurgte vælgere, at de vil stemme på ham, mens Macrons opbakning så daler til 20 procent, viser søndagens meningsmåling.