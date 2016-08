Premierminister May til sin regering: Vi skal levere brexit

Den britiske premierminister, Theresa May, meddeler regeringen, at de skal udelukke tanken om folkeafstemning.

Udtalelsen kommer forud for et uformelt regeringsmøde for nøgleministrene på Chequers, som er premierministerens landsted nordvest for London.

Den britiske premierminister, Theresa May, siger til medlemmer af sin regering, at de er nødt til at sikre brexit. De skal udelukke tanken om en ny folkeafstemning og ethvert forsøg på at blive i EU gennem bagdøren.

På mødes skal ministrene drøfte alle aspekter ved brexit og Londons fremtidige forhold til EU, oplyser BBC.

- Vi må fortsætte med at være meget klare og understrege, at brexit betyder brexit, og vi vil gøre det til en succes, siger Theresa May i en erklæring til sine ministre.

Forud for mødet på Chequers skriver britiske medier, at finansminister Philip Hammond angiveligt ønsker at forhandle en aftale med EU, som kan sikre, at briterne forbliver en del af det indre marked.

EU's kommissær for digital økonomi, Günther Oettinger, sagde tirsdag, at han tvivler på, at brexit bliver gennemført.

Oettinger siger, at han er klar over, at den britiske folkeafstemning i juni var bindende, men at han alligevel tvivler.

- Det er muligt, at opinionen vil ændre sig, hvis den økonomiske situation bliver forværret som følge af brexit-afstemningen. Under alle omstændigheder ville jeg ikke satse meget på, at brexit bliver gennemført, sagde Oettinger til den tyske avis Bild.

For at få sat gang i udmeldelsesprocessen må artikel 50 i Lissabontraktaten udløses. Derefter tager det to år, før Storbritannien er udmeldt.

Den britiske premierminister har sagt, at hun ikke vil aktivere artikel 50 i år.