Præsidentkandidat i Mongoliet taber med 0,1 procentpoint

Det står klart, efter at ingen af de tre kandidater fik det nødvendige antal stemmer for at vinde ved mandagens præsidentvalg.

Mongoliet skal for første gang nogensinde ved et præsidentvalg ud i en anden og afgørende runde.

Således skal vælgerne fra nomadefolket til stemmeurnerne igen 9. juli.

Det oplyser landets valgmyndigheder tirsdag.

Khaltmaa Battulga, ejendomsmogul og tidligere leder for landets judoorganisation, får 38 procent af stemmerne. Han tilhører det mere højreorienterede Demokratiske Parti.

For at vinde direkte i første runde kræver det et flertal på 51 procent.

Imens får parlamentsformand Mieygombo Enkhbold fra det socialdemokratiske mongolske folkeparti lidt over 30 procent af stemmerne ved mandagens valg.

Han er hesteopdrætter og tidligere ordfører for sit parti i hovedstaden Ulan Bator. Han opfattes af mange som systemets mand.

Blot 0,1 procentpoint efter kommer den tredje kandidat, Sainkhuu Ganbaatar, som er en mester i feng shui, der er en filosofi om arkitektur og indretnings indflydelse på livet.

Dermed kommer kampen om præsidentposten til at stå mellem Khaltmaa Battulga og Mieygombo Enkhbold.

Mandagens valgresultat var adskillige timer forsinket.

Det skyldes ifølge formanden for valgkommissionen, Choizon Sodnomtseren, at nogen har forsøgt at sabotere valget ved at ødelægge et kabel, således at stemmerne fra flere valgsteder ikke kunne tælles op før tirsdag morgen.

- Det var et bevidst forsøg på sabotage, siger han.

Forsinkelsen har skabt stor vrede i Sainkhuu Ganbaatars parti. Flere medlemmer beskylder således valgkommissionen for at have snydt med resultatet.

Mongoliet, der ligger klemt inde mellem Rusland og Kina, har omkring tre millioner indbyggere. En tredjedel af befolkningen bor i hovedstaden, mens 40 procent er nomader på slettelandet.

Vinderen af den anden runde 9. juli overtager posten efter Tsakhiagiin Elbegdorj, som vandt præsidentvalget i 2009 og igen i 2013.

I Mongoliet er der præsidentvalg hvert fjerde år, og en præsident kan kun blive genvalgt én gang.