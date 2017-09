Præsident truer med undtagelsestilstand i Filippinerne

- Præsidenten siger, at hvis kommunisterne og andre venstrefløjsgrupper planlægger massive protester og tænder bål i gaderne, så der bliver skabt uro i landet, så indfører jeg måske undtagelsestilstand, siger Lorenzana.

Han antyder, at det kun er en lidt fjern mulighed, men advarslen kommer på et tidspunkt, hvor spændinger i landet tager til.

En koalition med navnet "Bevægelsen mod Tyranni" har planlagt massedemonstrationer den 21. september - på 45-års-dagen for indførelse af militært styre under den afdøde præsident Ferdinand Marcos.

Samtidig optrappes krigen mod narkotika. En ny sikkerhedsstyrke på 1200 mand skal indsættes i Manilas største byområde efter uro - blandt andet drab på to teenagere.

- Den nye styrke skal midlertidig erstatte den eksisterende politistyrke, hedder det.

Det er første gang, at der gribes så radikalt ind over for politiet, som er blevet voldsomt kritiseret for blandt andet et drab på en 17-årig i sidste måned.

Over tusind mennesker deltog sidst i august i et stort begravelsesoptog for at mindes teenageren Kian Loyd delos Santos, hvis død har forstærket spekulationer om, at politiet systematisk henretter mistænkte - hvad enten de mistænkes for at være narkomaner eller pushere.

Delos Santos blev af civilklædte betjente slæbt hen til en beskidt gyde fyldt med affald i det nordlige Manila, inden han blev skudt i hovedet og efterladt død i en svinesti. Det har øjenvidner og journalister bevidnet.

En anden teenager, Carl Arnaiz, blev dræbt under lignende omstændigheder.

Præsident Duterte kom til magten i 2016 på blandt andet et løfte om at komme narkobander til livs. Hans dødelige krig mod narkotika har siden juni sidste år kostet flere end 12.500 mennesker livet.

De fleste filippinere støtter krigen mod narkotika, og Duterte er fortsat en populær præsident, men flere er begyndt at stille spørgsmål omkring præsidentens fremgangsmåder.