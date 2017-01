I december 2014 kom det første markante tøbrud mellem Cuba og USA, da de sammen erklærede, at de vil arbejde for en normalisering af forholdet mellem de to lande.

Præsident Obama skrotter fordelagtig asylaftale for cubanere

Som en af sine sidste handlinger som præsident i USA sætter Barack Obama en stopper for den såkaldte "wet foot, dry foot"-politik, der har gjort det muligt for cubanere at få asyl i landet uden et visum.

Afskaffelsen, som har været undervejs i flere måneder, træder i kraft med det samme.

Det skyldes en frygt for, at et større antal cubanere vil skynde sig at rejse over havet til den amerikanske stat Florida, inden aftalen bliver skrottet.

- Ellers ville man sætte liv på spil, siger en ansat i Kongressen til nyhedsbureauet Reuters.

Politikken "wet foot, dry foot", der oversættes til "våd fod, tør fod", har hidtil betydet, at cubanere, som blev opdaget på havet med retning mod USA, blev sendt retur til Cuba.

Men de, der nåede fastlandet, kunne få asyl, når fødderne rørte jorden - en unik aftale, som ingen andre lande har med USA.

Cuba og USA har under Obamas præsidentembede blødt deres forhold op efter mange årtiers uvenskab.

I december 2014 kom det første markante tøbrud mellem landene. Her erklærede de sammen, at de vil arbejde for en normalisering af forholdet. Året efter åbnede USA en ambassade i Cubas hovedstad, Havana.

Men den positive udvikling risikerer at få en brat ende.

USA's kommende præsident, Donald Trump, har blandt andet tweetet, at hvis ikke Cuba er villig til at lave "mere fordelagtige vilkår" for det cubanske og amerikanske folk, vil han afbryde forholdet.