Præsident Donald Trump indleder besøg i Saudi-Arabien

Saudi-Arabien er det første stop på en længere rundrejse. Trump vil i de kommende dage besøge Israel, Belgien og Italien.

Det Hvide Hus håber, at Trumps rundrejse vil fjerne fokus fra præsidentens krise i Washington.

Det har skabt stort røre, at han har fyret FBI-chefen Jim Comey, som var ved at undersøge, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland under valget sidste år. Siden skrev New York Times, at Trump havde forsøgt at presse Comey til at droppe efterforskningen af general Michael Flynn, den fyrede nationale sikkerhedsrådgiver.