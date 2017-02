Præsident Assad: Jeg vil generobre hver en krog af Syrien

For den syriske præsident, Bashar al-Assad, er byen Raqqa i Syrien ikke det eneste tilbageværende mål for hans styrker.

Raqqa regnes for at være Islamisk Stats (IS) højborg i Syrien og er det sted, hvor Islamisk Stat står absolut stærkest efter at være blevet trængt tilbage i store dele af Syrien.

Men ifølge Bashar al-Assad er Islamisk Stat langt fra bekæmpet med en indtagelse af Raqqa.

- Raqqa er et symbol, siger han og adresserer, at der samtidig sker jihadistiske angreb i eksempelvis Frankrig, der ikke nødvendigvis er forberedt i Islamisk Stats højborg i Syrien.

- Du har ISIL (IS red.) tæt på Damaskus, du har dem over det hele, siger han.

Samtidig nævner han, at IS også er til stede i den historiske by Palmyra i Syrien.

- For os er det hele det samme: Raqqa, Palmyra og Idlib, det er det samme, siger han.

Islamisk Stat er under angreb af en international koalition i den irakiske højborg, byen Mosul, og en koalition af arabiske lande ventes også snart at påbegynde angreb mod Raqqa.

I interviewet bliver Assad også præsenteret for de seneste rapporter fra Amnesty International, hvor blandt andet tortur og massehenrettelser dokumenteres i syriske fængsler.

Assad benægter alle anklager kategorisk og siger om rapporten, at "den er barnlig" og ikke indeholder "et eneste faktum eller bevis".

Ifølge rapporten er 13.000 mennesker blevet henrettet i fængslet Saydnana mellem 2011 og 2015.