Positiv tysk minister kan ikke opfylde Macrons store EU-drøm

- Vi vil gøre alt for at støtte Macron, siger Wolfgang Schäuble på et møde i sit konservative CDU-parti.

Tysklands finansminister lover at støtte den kommende franske præsident, Emmanuel Macron, som ønsker et stærkt samarbejde i EU.

Men finansministeren kan ikke opfylde alle Macrons drømme.

Og når den 39-årige franskmand foreslår, at man får en finansminister for euroområdet og et fælles eurobudget, så går det lidt for stærkt for den unge valgvinder i Paris. Det mener den erfarne tyske minister.

Det vil kræve ændringer af EU-traktaten, og det er ikke realistisk i øjeblikket, mener Schäuble.

For den tyske regering var det en lettelse, at de franske vælgere stemte på Macron.

Højrenationale Marine Le Pen, som var den anden kandidat i den afgørende valgrunde, ville afvikle EU, som det ser ud i dag.